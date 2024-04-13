"Рішення про те, де я продовжу свою тренерську кар'єру, я ухвалю наприкінці травня. Тож поки щодо цього мені сказати нічого.

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А зараз я намагаюся навчитися бути вболівальником, спостерігати в такій якості за футболом із трибун, а не по ТБ чи з тренерської лавки. Зверху гра виглядає зовсім по-іншому, це повністю змінює перспективу, аналіз гри.

Я досі не навчився стрибати від радості, коли команда забиває гол. Тому що за стільки років роботи тренером я навчився бути збалансованим – як після перемог, так і після поразок", – цитує Луческу DigiSport.

Нагадаємо, румунський фахівець покинув Динамо у листопаді 2023 року і поки залишається без роботи.

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