Стамбульський клуб знову не зміг переконати Мірчу Луческу, однак не збирається опускати руки.

Румунський фахівець Мірча Луческу відмовився очолювати Бешикташ, повідомляє Turkiye Gazetesi.

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За інформацією джерела, 78-річний наставник не хоче приймати команду під час сезону. Боси Бешикташа планують зробити Луческу ще одну пропозицію, щоб все-таки переконати його очолити команду – президент стамбульців вважає Мірчу найкращим кандидатом, адже той добре знає Бешикташ та турецький футбол.

Нагадаємо, за задумом "чорних орлів" Луческу мав підписати контракт на 1,5 року, а його асистентом був би Мірослав Клозе. Чемпіон світу за визначений період мусів набратися у екс-тренера Динамо досвіду, а потім розпочати самостійну діяльність. Луческу ж у 80 років із пошаною відправили б на пенсію.

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