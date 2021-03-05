"У Виталия Буяльского убой голеностопа. Мы предоставили ему несколько дней отдыха. Думаю, скоро он восстановится и будет готов уже к ближайшей игре.

Динамо – Минай: матч официально перенесен в Киев

Виктору Цыганкову сделали МРТ, которая показала, что мышца, в которой он почувствовал дискомфорт, осталась без структурных изменений. Мы расцениваем это как спазм, который появился во время игры. Структура мышцы не нарушена. Никаких столкновений не было, Виктор почувствовал дискомфорт во время ускорения. Сегодня он выполнял беговую работу. Решение об участии Виктора в игре с Минаем будет принимать главный тренер.

Также контрольный снимок МРТ сделали Попову, который продолжает восстанавливаться. Прошло две недели после повреждения икроножной мышцы. Динамика хорошая, но Денису понадобится еще неделя на восстановление", – цитирует Шморгуна официальный сайт Динамо.

Напомним, на 25-й минуте встречи против Колоса игру не смог продолжать Виктор Цыганков. Кроме того, небольшое повреждение получил Виталий Буяльский. Судя по заявлениям главного врача киевлян, оба будут готовы к противостоянию с Вильярреалом уже 11 марта. Поединок с Минаем запланирован на 7 марта.

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