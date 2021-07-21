Крім Владиславав Супряги і Беніто, до Києва вже повернулись четверо молодих гравців, інформує Meta-ratings.

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Це захисник Костянтин Вівчаренко, нападник Владислав Ванат, захисник Володимир Бражко та хавбек Андрій Коробенко, який перебував на перегляді. Усі вони не будуть брати участь у третьому етапі зборів, який розпочинається вже сьогодні. Супрязі завадила травма, тому форвард продовжить своє відновлення в Україні.

Нагадаємо, Динамо розпочне офіційний сезон 1 серпня матчем 2 туру УПЛ проти Вереса. До цього кияни проведуть ще два спаринги – з Уніоном (23 липня) та Вільяреалом (26 липня).

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