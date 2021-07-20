"Ми готуємося до всіх суперників однаково – що з Евіаном, що з Атлетіком. Вчора було тренування, а до матчів ніхто цілеспрямовано не готується. Зараз все йде за планом, команда грає під навантаженнями.

Динамо – Атлетік – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Серйозний суперник – це лише плюс. Хлопці побачили, куди їм рости і до чого прагнути. Багато переїздів – так все було сплановано. Атлетік жив у Цюриху, ми в Женеві, і треба було шукати компроміс. Зі Сьйоном також довелося їздити, адже ми зацікавлені в цих матчах.

Третій збір нічим від попередніх не буде відрізнятися – дворазові тренування. Ніхто детально до Уніона, Вільяреала готуватися не буде. Ми готуємося до старту в чемпіонаті, а осінню в Лізі чемпіонів. Сьогодні хлопці відпрацювали по тайму, потім ще 15 хвилин займалися. Все йде за давно окресленим планом", – пояснив Гусєв у коментарі YouTube-каналу Динамо.

Динамо програло Атлетіку, вперше за 10 матчів літа не забивши бодай гол