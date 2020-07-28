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Луческу неоднозначно відповів на чутки про відставку з Динамо

00:05 - Читать на русском
Луческу неоднозначно відповів на чутки про відставку з Динамо
Мірча Луческу / фото з відкритих джерел

Наставник Динамо дав короткий коментар стосовно чуток про його відхід з київського клубу. Судячи з усього, сага ще триватиме.

Нагадаємо, 27 липня румунські ЗМІ підірвали медіапростір новиною про відставку Мірчі Луческу з посади головного тренера Динамо всього через кілька днів після призначення. Начебто тренер прийняв таке рішення через вороже ставлення київських ультрас. Втім, згодом президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що 74-річний фахівець залишається на своїй посаді.

Суркіс: Луческу ще нікуди не прийшов, а ви вже говорите про його відхід з Динамо

"Я не можу нічого підтвердити. Зараз я не можу говорити з журналістами з приводу свого майбутнього", – цитує Луческу Sport 24.

Зауважимо, що румун очолив Динамо лише 23 липня. Очікується, що він приступить до роботи у четвер, 30 числа.

"Театр і шок": Луческу (не) покидає Динамо, 3-й "великій зраді" бути – румунські ЗМІ дарма відправили у відставку

blog_ava
"Театр і шок": Луческу (не) покидає Динамо, 3-й "великій зраді" бути – румунські ЗМІ дарма відправили у відставку
27 липня
19850
Теги
Головне Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу
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