Суркіс: Луческу ще нікуди не прийшов, а ви вже говорите про його відхід з Динамо

"Луческу – головний тренер київського Динамо. Я більше не хочу нічого обговорювати. Завтра він прилітає до нас. Що я ще можу додати? Він ще нікуди не прийшов, а ви вже говорите про відхід.

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Думаю, у нас розумні фанати. Вони зрозуміють, що коли команда почне прогресувати і показувати якісний футбол, то така професіональна тренерська робота. І знову ж, я не забирав Луческу з Шахтаря. Він був вільний. Я маю право запросити того фахівця, якого вважатиму за потрібне.

На мій погляд, Мірча – величезний професіонал і великий мотиватор. Упевнений, він буде дуже корисним Динамо. А якщо люди щиро вболівають за нашу команду, то вони повинні будуть радіти успіхам за цього тренера", – цитує Суркіса sport-express.

Нагадаємо, румунські ЗМІ опублікували заяву Луческу, де він говорить про свою відставку через негативну реакцію ультрас Динамо на своє призначення.

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