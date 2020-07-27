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Луческу покинув Динамо, – ЗМІ

16:43 - Читать на русском
Луческу покинув Динамо, – ЗМІ
Мірча Луческу / Фото Getty Images

Мірча Луческу припинив співпрацю з київським Динамо, про це запевняють румунські ЗМІ.

Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера Динамо, повідомляє румунське видання gsp.ro.

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74-річний фахівець був представлений у статусі керманича киян лише 4 дні тому – 23 липня. За інформацією джерела, основною причиною такого рішення Луческу стала негативна реакція фанатів Динамо, які не хотіли бачити біля керма свого улюбленого клубу колишнього наставника Шахтаря.

Нагадаємо, після звільнення Олексія Михайличенка з посади головного тренера "біло-синіх", президент Динамо Ігор Суркіс шокував футбольну Україну, запросивши Луческу.

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