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Луческу не хотів покидати Шахтар, це його дітище, – екс-адміністратор "гірників"

14:13 116 Читать на русском
Луческу не хотів покидати Шахтар, це його дітище, – екс-адміністратор "гірників"
Мірча Луческу / Фото: соцмережі

Колишній адміністратор донецького Шахтаря Дамір Зіннатуллін розповів про розставання Мірчі Луческу з "гірниками".

"Він хотів залишитися. А далі я не можу нічого говорити. Я знаю його як тренера і як особистість. Йому все підходило, і він хотів залишитися.

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Це його дітище. Подивіться, де його вихованці грають. Великі клуби. А згадайте Елано, класний же був футболіст, але не в його обоймі. Були гравці, яких Луческу виховував.

Вілліан, Фернандінью та інші. Так вийшло, що кого Луческу хотів, він як в інкубаторі вів до кінця. Той же Адріано", – сказав Зіннатуллін порталу Tribuna.

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