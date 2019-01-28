Шахтар базується в Києві через спекуляції агентів бразильців, – екс-адміністратор "гірників" Зіннатуллін

Колишній адміністратор донецького Шахтаря Дамір Зіннатуллін пояснив, чому "гірники" базуються у Києві.

"Спочатку був Харків. Генеральний директор Сергій Палкін дав завдання зайнятися цим, і я полетів зі Швейцарії, де ми були на зборах. Потрібно було вивчити всі умови для перебування команди в Харкові. Там все підходило для Шахтаря, а Київ взагалі не розглядався. Але потім виникла ситуація з бразильцями.

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У Шахтаря дуже сильна юридична служба, яка має добрі контакти з УЄФА. Вони сказали, що найкращий варіант, щоб на цій темі не спекулювали агенти – це переїхати до Києва. Місце, де будемо грати – це інше питання. А тут важлива безпека. Хоча Харків і тоді, і сьогодні – це прекрасне, безпечне місто. Думаю, якщо б не бразильці, Шахтар базувався б в Харкові.

Харків – прекрасне місто, дуже гостинне. До Шахтаря там завжди ставилися доброзичливо, по-сусідськи. І до тих подій, і після них. Була своя команда в Харкові, дуже пристойна, але це вже зовсім інша історія", – розповів Зіннатуллін порталу Tribuna.