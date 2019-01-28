toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Луческу не хотел покидать Шахтер, это его детище, – экс-администратор "горняков"

28 января 14:15 464 Читати українською
Луческу не хотел покидать Шахтер, это его детище, – экс-администратор "горняков"
Мирча Луческу / Фото: соцсети

Бывший администратор донецкого Шахтера Дамир Зиннатуллин рассказал о расставании Мирчи Луческу с "горняками".

"Он хотел остаться. А дальше я не могу ничего говорить. Я знаю его как тренера и как личность. Ему все подходило, и он хотел остаться.

Шахтер базируется в Киеве из-за спекуляций агентов бразильцев, – экс-администратор "горняков" Зиннатуллин

Это его детище. Посмотрите, где его воспитанники играют. Большие клубы. А вспомните Элано, классный же был футболист, но не в его обойме. Были игроки, которых Луческу воспитывал.

Виллиан, Фернандиньо и другие. Так получилось, что кого Луческу хотел, он в инкубаторе вел до конца. Тот же Адриано", – сказал Зиннатуллин порталу Tribuna.

"Работал парикмахером – порезал ухо жене генерала". Экс-форвард Динамо и Шахтера сменил множество профессий – история дня

Теги
Шахтер Шахтер Мирча Луческу Мирча Луческу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
    Світ — 09:26131 Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
3
час
:
42
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук