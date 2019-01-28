Луческу не хотел покидать Шахтер, это его детище, – экс-администратор "горняков"

Бывший администратор донецкого Шахтера Дамир Зиннатуллин рассказал о расставании Мирчи Луческу с "горняками".

"Он хотел остаться. А дальше я не могу ничего говорить. Я знаю его как тренера и как личность. Ему все подходило, и он хотел остаться.

Шахтер базируется в Киеве из-за спекуляций агентов бразильцев, – экс-администратор "горняков" Зиннатуллин

Это его детище. Посмотрите, где его воспитанники играют. Большие клубы. А вспомните Элано, классный же был футболист, но не в его обойме. Были игроки, которых Луческу воспитывал.

Виллиан, Фернандиньо и другие. Так получилось, что кого Луческу хотел, он в инкубаторе вел до конца. Тот же Адриано", – сказал Зиннатуллин порталу Tribuna.

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