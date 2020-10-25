Главный тренер Динамо Мирча Луческу не ставит результат на первое место в списке своих приоритетов.

"Самое главное для нас – создать конкурентоспособный коллектив. Второе – поставить игру. И только на третье место я ставлю результат. Именно в такой последовательности наши цели", – сказал Луческу в эфире программы Великий футбол.

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Напомним, румынский специалист возглавил киевлян в конце июля. Мирча уже даже выиграл свой первый трофей с новой командой, обыграв Шахтер в Суперкубке Украины.

В общем Динамо под руководством Луческу провело 12 официальных матчей и проиграло только один – Ювентусу в Лиге чемпионов. В данный момент "бело-синие" единолично возглавляют турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 17 очков.

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