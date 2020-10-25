"Чи додала Супрязі мотивації поява на тренуваннях Бесєдіна? Чи став він більше працювати? Супряга – це гравець, який росте.

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Я від нього вимагаю і буду вимагати, щоб він був завжди на полі. Щоб ми його бачили і відчували. Щоб у нього були моменти, щоб він чіплявся за м'яч. Я чекаю від нього більшого", – сказав Луческу у післяматчевому інтерв'ю програмі "ПроФутбол".

Нагадаємо, Артем Бєсєдін змушений відбувати дискваліфікацію за провалений допінг-тест. З 19 жовтня Артем має право брати участь у тренуваннях з Динамо, проте зіграти в офіційному поєдинку 24-річний гравець зможе лише після 19 грудня 2020 року.

Супряга у поточному сезоні провів за Динамо 11 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав 5 результативних передач.

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