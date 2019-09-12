Мхітарян: Перейшов у Рому без обговорення зарплатні – не почувався щасливим в Арсеналі

Новачок Роми Генріх Мхітарян розповів, що рішення про відхід з Арсенала далося йому без особливих проблем.

Нагадаємо, Рома орендувала Мхітаряна в Арсенала на сезон 2019/20. "Каноніри" отримають за оренду 30-річного екс-лідера донецького Шахтаря близько 3-х млн євро.

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"В Арсеналі я не почувався щасливим протягом останнього часу. Можливо, я не повністю адаптувався до англійського футболу. Коли агент повідомив мені про можливість переходу в Рому, я навіть не обговорював фінансові питання. В Римі я хочу знову отримувати задоволення від гри у футбол та зосередитись на виступах за цю команду", – цитує Мхітаряна Mirror.

Зазначимо, в складі Шахтаря Мхітарян став найкращим бомбардиром УПЛ 2012/13 (25 голів у 29-ти матчах). Влітку того ж року вірменин перебрався в дортмундську Борусію, а згодом – в Манчестер Юнайтед.

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