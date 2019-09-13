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Луческу рассказал, кто является одним из его самых любимых игроков

17:39 350 Читати українською
Луческу рассказал, кто является одним из его самых любимых игроков
Мирча Луческу / ФК Зенит

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу рассказал, кто из его бывших подопечных был одним из самых любимых игроков.

"Мхитарян – один из моих самых любимых игроков. Он очень умный, отлично адаптируется ко всем стилям игры, а также обладает исключительной выносливостью.

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Я использовал его на позиции под нападающим, однако в Англии ему приходилось выступать в непривычной роли. Генрих быстро станет ключевым игроком в составе Ромы", – цитирует Луческу Tuttomarcatoweb.

Генрих Мхитарян выступал в составе Шахтера с 2010 по 2013 годы, трижды став чемпионом Украины и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2010/11.

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Шахтер Шахтер Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Мирча Луческу Мирча Луческу
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