toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТАЙСОН ШАХТАР - ДИНАМО ЄВРО-2020

Луческу та Фонсека відвідали Форум елітних тренерів

18:43 130 Читать на русском
Луческу та Фонсека відвідали Форум елітних тренерів
Форум елітних тренерів / УЄФА

УЄФА та тренери провідних клубів Європи зібралися в Ньоні, щоб обмінятися думками про єврокубки і розвитку футболу.

Щорічна зустріч відбулася в понеділок. Особливу увагу було приділено системі Відеодопомога арбітрам (VAR). Також учасники обговорили міжнародний календар, а також тактичні і технічні віяння минулого розіграшу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Фонсека поскаржився на несправедливість щодо Роми у матчі Ліги Європи

"Це важлива зустріч для УЄФА. Це наша єдина можливість поговорити з провідними тренерами. Важливо вислухати тренерів. Адже вони головні дійові особи в нашій грі", – поділився замісник генерального секретаря Джорджо Маркетті.

Окрім Мірчи Луческу та Паулу Фонсеки, на зустрічі також були Массіміліано Аллегрі, Карло Анчелотті, Руді Гарсія, Хосеп Гвардіола, Зінедін Зідан, Юрген Клопп, Мауріціо Саррі, Ерік тен Хаг, Томас Тухель та Унаї Емері.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду

blog_ava
Тайсон зізнався, що хотів повернутися до Бразилії після расистського скандалу у матчі Шахтар – Динамо
06:00
4451
Теги
Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Томас Тухель Томас Тухель Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг Руді Гарсія Руді Гарсія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Мірча Луческу Мірча Луческу Паулу Фонсека Паулу Фонсека УЄФА Унаї Емері Унаї Емері Зінедін Зідан Зінедін Зідан Ліга чемпіонів Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Юрген Клопп Юрген Клопп Карло Анчелотті Карло Анчелотті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
47
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук