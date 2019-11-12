Луческу та Фонсека відвідали Форум елітних тренерів

УЄФА та тренери провідних клубів Європи зібралися в Ньоні, щоб обмінятися думками про єврокубки і розвитку футболу.

Щорічна зустріч відбулася в понеділок. Особливу увагу було приділено системі Відеодопомога арбітрам (VAR). Також учасники обговорили міжнародний календар, а також тактичні і технічні віяння минулого розіграшу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Це важлива зустріч для УЄФА. Це наша єдина можливість поговорити з провідними тренерами. Важливо вислухати тренерів. Адже вони головні дійові особи в нашій грі", – поділився замісник генерального секретаря Джорджо Маркетті.

Окрім Мірчи Луческу та Паулу Фонсеки, на зустрічі також були Массіміліано Аллегрі, Карло Анчелотті, Руді Гарсія, Хосеп Гвардіола, Зінедін Зідан, Юрген Клопп, Мауріціо Саррі, Ерік тен Хаг, Томас Тухель та Унаї Емері.

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