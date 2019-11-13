toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ ЕВРО-2020 ТАЙСОН

Луческу назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Виллиана

07:30 272 Читати українською
Луческу назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Виллиана
Виллиан / Фото из открытых источников

Бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу считает, что полузащитнику лондонского Челси Виллиану следует сменить команду и чемпионат.

"Контракт Виллиана с Челси заканчивается. Было бы хорошо, если бы он сменил обстановку после всех этих лет в Лондоне. Ювентус будет идеальным вариантом для него", – цитирует слова Луческу Tuttosport.

Луческу и Фонсека посетили Форум элитных тренеров

Напомним, Виллиан перешел в Челси летом 2013 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года, поэтому бразилец может начать переговоры с потенциальным работодателем уже зимой.

В текущем сезоне 31-летний бразильский футболист принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Гвардіола "згорів", Роналду психанув, Мессі забив близнюків, ніндзя скористався невдачею Маліновського – огляд вікенду

blog_ava
Вина фанатов Динамо очевидна и без качественного звука на видео, – функционер Шахтера о расистском скандале в дерби
08:00
155
Теги
Мирча Луческу Мирча Луческу Виллиан Виллиан Челси Челси Ювентус Ювентус Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
11
час
:
39
мин
Албания
21:45
Андорра
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук