Луческу назвал идеальный вариант продолжения карьеры для Виллиана

Бывший тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу считает, что полузащитнику лондонского Челси Виллиану следует сменить команду и чемпионат.

"Контракт Виллиана с Челси заканчивается. Было бы хорошо, если бы он сменил обстановку после всех этих лет в Лондоне. Ювентус будет идеальным вариантом для него", – цитирует слова Луческу Tuttosport.

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Напомним, Виллиан перешел в Челси летом 2013 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года, поэтому бразилец может начать переговоры с потенциальным работодателем уже зимой.

В текущем сезоне 31-летний бразильский футболист принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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