"Ви бачите, що значить мати у складі бразильських гравців з хорошою технікою, з таким багажем, асортиментом техніки. У Шахтаря більшість гравців – бразильці, які добре поводяться з м'ячем. Це робить різницю.

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На мій погляд, найкращим у матчі з Динамо серед "гірників" був Алан Патрік. Вважаю, що він заслуговує на виклик у збірну Бразилії, так само як раніше викликалися до збірної бразильці Шахтаря.

Я говорю не як тренер Динамо, а як людина, яка любить і знає футбол. Він заслуговує на це, тому що стабільно грає зараз. Раніше йому було важко пробитися в основу. Але завдяки президенту Шахтаря Рінату Ахметову він залишився в команді і став дуже хорошим футболістом", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Алан Патрік – дітище Луческу. Бразилець приєднався до "гірників" в липні 2011 року, однак довгий час не міг закріпитися в основі і грав в орендах за Інтернасьйонал, Палмейрас і Фламенго.

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