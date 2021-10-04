"Вы видите, что значит иметь в составе бразильских игроков с хорошей техникой, с таким багажом, ассортиментом техники. В Шахтере большинство игроков – бразильцы, которые хорошо обращаются с мячом. Это делает разницу.

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На мой взгляд, лучшим в матче с Динамо среди "горняков" был Алан Патрик. Считаю, что он заслуживает вызов в сборную Бразилии, так же как раньше вызывались в сборную бразильцы Шахтера.

Я говорю не как тренер Динамо, а как человек, который любит и знает футбол. Он заслуживает этого, потому что стабильно играет сейчас. Ранее ему было трудно пробиться в основу. Но благодаря президенту Шахтера Ринату Ахметову он остался в команде и стал очень хорошим футболистом", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, Алан Патрик – детище Луческу. Бразилец присоединился к "горнякам" в июле 2011 года, однако долгое время не мог закрепиться в основе и играл в аренде за Интернасьонал, Плмейрас и Фламенго.

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