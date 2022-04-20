Сьогодні "біло-сині" проведуть благодійний спаринг проти румунського клубу з міста Клуж-Напока, гроші з якого підуть на допомогу Україні. У день матчу 76-річний наставник вирушив на площу Унірії, де особисто роздавав квитки, інформує As.ro

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Луческу встиг віддати трохи перепусток, поспілкуватись з вболівальниками та зробити кілька фото. Привітатись з Мірчею на площу вийшов навіть міський голова Еміль Бок. Разом з тренером на вулицях були і гравці Динамо, які також планують вирушити в готель, де перебувають біженці з України.

Нагадаємо, зустріч з ЧФР Клуж розпочнеться о 21:30 за київським часом. У попередніх поєдинках благодійного турне "біло-сині" здолали Легію та Галатасарай із рахунком 3:1.

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