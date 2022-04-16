Головний тренер Динамо Мірча Луческу має свій варіант, чому не відбувся благодійний матч проти Стяуа.

Кияни вирішили не проводити зустріч з румунським клубом після того, як його власник Джордже Бекалі назвав полк "Азов" нацистським. "Біло-сині" засудили такі висловлювання функціонера.

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Натомість Мірча Луческу у коментарі Digisport повідомив, що товариський поєдинок зі Стяуа не могли провести, адже у Бухаресті не знайшли доступного стадіону для цього.

Замість поєдинку зі Стяуа кияни на 20 квітня запланували зустріч з ЧФР Клуж. Також у команди Луческу ще будуть благодійні протистояння з дортмундською Борусією та загребським Динамо.

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