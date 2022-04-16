Луческу озвучив свою версію скасування матчу зі Стяуа, чий власник назвав полк "Азов" нацистським
Головний тренер Динамо Мірча Луческу має свій варіант, чому не відбувся благодійний матч проти Стяуа.
Кияни вирішили не проводити зустріч з румунським клубом після того, як його власник Джордже Бекалі назвав полк "Азов" нацистським. "Біло-сині" засудили такі висловлювання функціонера.
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Натомість Мірча Луческу у коментарі Digisport повідомив, що товариський поєдинок зі Стяуа не могли провести, адже у Бухаресті не знайшли доступного стадіону для цього.
Замість поєдинку зі Стяуа кияни на 20 квітня запланували зустріч з ЧФР Клуж. Також у команди Луческу ще будуть благодійні протистояння з дортмундською Борусією та загребським Динамо.
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