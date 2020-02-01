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Луческу може стати спортивним директором Бешикташа – турки хочуть вибудувати систему, як у Шахтаря

11:56 119 Читать на русском
Луческу може стати спортивним директором Бешикташа – турки хочуть вибудувати систему, як у Шахтаря
Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Турецький клуб хоче скористатись досвідом румуна, здобутим в Україні.

Колишній тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу може знову повернутися до роботи у Туреччині, повідомляє видання Haber Ne Diyor.

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У послугах румуна зацікавлений Бешикташ, який хотів би запропонувати 74-річному фахівцю посаду спортивного директора клубу. "Чорні орли" хотіли б, аби Луческу допоміг їм вибудувати систему підписання і продажу футболістів у топ-клуби, як це було за його каденції у Шахтарі.

Зазначається, що Мірча не дуже зацікавлений в роботі спортивним директором, але готовий розглянути пропозицію. Бешикташ планує запропонувати йому систему окладів і премій.

Нагадаємо, Луческу протягом дванадцяти років очолював "помаранчево-чорних" і саме за його тренерства український клуб зміг не лише дорого купувати, але й з зиском для себе продавати власних футболістів.

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Шахтар Шахтар Бешикташ Бешикташ Туреччина Мірча Луческу Мірча Луческу
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