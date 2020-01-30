Фанати Бешикташа влаштували пекельний прийом на стадіоні під час презентації нового тренера – вогняне відео

Турецькі вболівальники вміють влаштовувати вражаючі шоу.
Прихильники турецького Бешикташа неймовірним піротехнічним шоу зустріли нового тренера команди Серджена Ялчіна. Тисячі вогнів на Водафон Арені у Стамбулі вітали колишнього півзахисника клубу під час презентації.
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Нагадаємо, Ялчін розпочав свою професіональну кар’єру футболіста саме у Бешикташі у 1991 році. У складі "чорних орлів" він тричі ставав чемпіоном Туреччини (1991/92, 1993/95, 2002/03) та двічі здобував Кубок країни (1993/94, 2005/06).
Повісивши бутси на цвях, Серджен розпочав тренерську діяльність також у Бешикташі – він тренував резервну та юнацьку команди. Останнім клубом 47-річного фахівця був Єні Малатьяспор, однак 15 січня він подав у відставку, аби повернутися до рідної команди.
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