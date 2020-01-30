Фанати Бешикташа влаштували пекельний прийом на стадіоні під час презентації нового тренера – вогняне відео

Турецькі вболівальники вміють влаштовувати вражаючі шоу.

Прихильники турецького Бешикташа неймовірним піротехнічним шоу зустріли нового тренера команди Серджена Ялчіна. Тисячі вогнів на Водафон Арені у Стамбулі вітали колишнього півзахисника клубу під час презентації.

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Нагадаємо, Ялчін розпочав свою професіональну кар’єру футболіста саме у Бешикташі у 1991 році. У складі "чорних орлів" він тричі ставав чемпіоном Туреччини (1991/92, 1993/95, 2002/03) та двічі здобував Кубок країни (1993/94, 2005/06).

Повісивши бутси на цвях, Серджен розпочав тренерську діяльність також у Бешикташі – він тренував резервну та юнацьку команди. Останнім клубом 47-річного фахівця був Єні Малатьяспор, однак 15 січня він подав у відставку, аби повернутися до рідної команди.

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Probably the greatest manager signing ceremony you’ll see



Thousands of Beşiktaş fans fill the Vodafone Park stadium to usher in new head coach Sergen Yalçın who has cult among the supporters pic.twitter.com/c3SSiwnUJ4 — Turkish Football (@TurkFootballTV) January 30, 2020