Луческу может стать спортивным директором Бешикташа – турки хотят выстроить систему, как у Шахтера

Турецкий клуб хочет воспользоваться опытом румына, добытым в Украине.

Бывший тренер донецкого Шахтёра Мирча Луческу может вновь вернуться к работе в Турции, сообщает издание Haber Ne Diyor.

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В услугах румына заинтересован Бешикташ, который хотел бы предложить 74-летнему специалисту должность спортивного директора клуба. "Черные орлы" хотели бы, чтобы Луческу помог им выстроить систему подписания и продажи футболистов в топ-клубы, как это было во время его каденции в Шахтере.

Отмечается, что Мирча не слишком заинтересован в работе спортивным директором, но готов рассмотреть предложение. Бешикташ планирует предложить ему систему окладов и премий.

Напомним, Луческу течение двенадцати лет возглавлял "оранжево-черных" и именно во время его тренерства украинский клуб смог не только дорого покупать, но и с выгодой для себя продавать собственных футболистов.

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