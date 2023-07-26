Динамо (Бухарест), Рапід, ЧФР Клуж, ФКСБ і Федерація футболу Румунії готові запропонувати Мірчі Луческу роботу. Про це інформує Sport.ro. Згідно з джерелом, більша частина клубів розглядають 77-річного фахівця як головного тренера, а румунська Федерація – як технічного директора.

Коноплянка стане одним з найоплачуваніших гравців у новому клубі – українець отримає 100 тисяч підйомних

Нагадаємо, що віднедавна Євген Коноплянка захищає кольори ЧФР Клуж.

Повідомляється, що бухарестське Динамо хотіло б бачити Луческу не тільки одним зі своїх акціонерів, а й спортивним директором або президентом клубу. Власник ФКСБ Джіджі Бекалі готовий запропонувати Луческу право вибору своєї посади – спортивного директора або тренера.

Також у головного тренера київського Динамо є пропозиції від клубів Туреччини і з регіону Перської затоки. Луческу не поспішає розривати свій контракт з українським клубом, адже його повністю влаштовує нинішня зарплата – 1,2 млн євро на рік, не враховуючи великих бонусів. Румуни це усвідомлюють, тому розглядають варіант із запрошенням 77-річного Луческу лише влітку 2024-го.

Ярмоленку не варто брати приклад, аномалія Реброва – 7 гравців збірної, які після Європи поверталися догравати в Україну