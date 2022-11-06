Румунського фахівця вважають цікавим варіантом для бухарестського Стяуа, повідомляє Sport.ro.

Луческу покине Динамо – тренер і клуб вже почали перемовини про відхід

Столичний клуб непогано провів минулий сезон і став віце-чемпіоном Румунії, однак нова кампанія перетворилася на катастрофу. Стяуа застряг в середині турнірної таблиці і став найгіршою командою групового етапу Ліги конференцій (2 очки, різниця голів 3:18). Все призвело до відставки головного тренера Ніколае Діке та істерики президента Джордже Бекалі. Одіозний бос заявив, що готовий продати будь-якого гравця або навіть всю команду, аби відбити інвестиції.

Луческу переживає складний період в Динамо і цілком міг би повернутися на батьківщину, щоб стати порятунком для Бекалі. Раніше тренер-ветеран назвав нинішній ФКСБ справжнім спадкоємцем легендарного Стяуа, що неабияк сподобалося Джордже. Не повинно стати проблемою і минуле Містера в інших бухарестських клубах – Рапіді та Динамо. Луческу вже витримував шалений тиск фанатів в Україні, коли очолив київське Динамо зі своїм багаторічним бекграундом у Шахтарі.

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