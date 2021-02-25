Головний тренер Динамо Мірча Луческу порівняв роботу у київській команді з періодом у Шахтарі.

"Мої дні в Динамо не схожі на ті, що були у Шахтарі. Коли я працював у донецькому клубі, у мене там виступало 15 бразильських футболістів.

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Зараз ми продовжуємо боротьбу, маючи обмежені можливості і склад, що складається майже повністю з молодих гравців. Ми навіть не провели трансферну кампанію належним чином", – цитує Луческу видання Anadolu Agency.

Нагадаємо, вже сьогодні підопічні румунського фахівця на виїзді зіграють матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з бельгійським Брюгге. Початок зустрічі о 22:00. Перша зустріч команд закінчилась бойовою нічиєю 1:1.

Брюгге – Динамо: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи