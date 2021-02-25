Главный тренер Динамо Мирча Луческу сравнил работу в киевской команде с периодом в Шахтере.

"Мои дни в Динамо не похожи на те, что были в Шахтере. Когда я работал в донецком клубе, у меня там выступало 15 бразильских футболистов.

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Сейчас мы продолжаем борьбу, имея ограниченные возможности и состав, состоящий почти полностью из молодых игроков. Мы даже не провели трансферную кампанию должным образом", – цитирует Луческу издание Anadolu Agency.

Напомним, уже сегодня подопечные румынского специалиста на выезде сыграют ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским Брюгге. Начало встречи в 22:00. Первая встреча команд закончилась боевой ничьей 1:1.

Брюгге – Динамо: анонс ответного матча 1/16 финала Лиги Европы