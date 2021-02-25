"До стартового свистка шанси завжди 50 на 50. Не варто сильно перебільшувати значення гостьового гола бельгійців у першому поєдинку. Незважаючи на те, що в Києві була зафіксована результативна нічия, динамівці були ближчими до перемоги і, на мій погляд, в Брюгге вони можуть домогтися потрібного результату.

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Щодо помилок динамівців в останніх іграх... Зараз у складі "біло-синіх" багато молоді і їй не вистачає стабільності. Це дійсно проблема. В Динамо вирішили зробити ставку на своїх вихованців – їм просто потрібно більше часу, щоб претендувати на провідні ролі.

Чи допоможе Динамо відсутність у Брюгге кількох важливих виконавців через спалах коронавірусу? Навряд чи. По-перше, у Брюгге є кому їх замінити, по-друге, бельгійці вже довели в Києві, що навіть виступаючи не в оптимальному складі демонструють добротний футбол.

Для динамівської молоді дуже важливо зіграти якомога більше матчів у Лізі Європи. Це дуже допомагає прогресувати. Тому проблем з мотивацією не повинно виникнути. Також сподіваюся, що Мірча Луческу зможе здивувати бельгійців домашніми заготовками. Хочеться вірити, що динамівці не підведуть", – сказав Кардаш у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи кияни на власному полі розписали бойову нічию з бельгійцями 1:1. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 25 лютого, о 22:00.

Брюгге – Динамо: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи