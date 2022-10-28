Головний тренер Динамо Мірча Луческу міг повернутися у добре знайомий чемпіонат Туреччини.

Румун разом із Сердженом Ялчіном і Шенолом Гюнешем був у шорт-листі Бешикташа, стверджує Milliyet.

"Заява Вацка – це висмоктана з пальця брехня": Суркіс розніс інсайди про відступні Луческу і нового тренера Динамо

Днями "орли" звільнили Валерьєна Ісмаеля через незадовільні результати. Свого часу Луческу вже очолював Бешикташ (2002-2004), а його нинішнє становище у Динамо важко назвати стабільним. Втім, турецький гранд все ж зробив ставку на Гюнеша, з яким сьогодні офіційно підписали контракт.

Нагадаємо, Динамо вже попрощалося з надіями на єврокубкову весну, а в чемпіонаті України йде лише восьмим. Контракт Луческу з киянами розрахований до літа 2024 року.

"Знаю Луческу, тому просто не звертаю уваги": Олег Таран – про фіаско Динамо, проблеми в клубі і "Бєсєдін уже все"