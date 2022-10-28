Главный тренер Динамо Мирча Луческу мог вернуться в хорошо знакомый чемпионат Турции.

Румын вместе с Сердженом Ялчином и Шенолом Гюнешем был в шорт-листе Бешикташа, утверждает Milliyet.

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На днях "орлы" уволили Валерьена Исмаэля из-за неудовлетворительных результатов. В свое время Луческу уже возглавлял Бешикташ (2002-2004), а его нынешнее положение в Динамо трудно назвать стабильным. Впрочем, турецкий гранд все-таки сделал ставку на Гюнеша, с которым сегодня официально подписали контракт.

Напомним, Динамо уже попрощалось с надеждами на еврокубковую весну, а в чемпионате Украины идет только восьмым. Контракт Луческу с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

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