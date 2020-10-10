"Приїзд Джіджі Буффона в Україну був би проривом для Шахтаря в кадровому та іміджевому плані. Чимось схожим на приїзд Кріштіану Роналду в Ювентус.

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Після матчу ЛЧ у 2012 році ми спілкувалися кілька разів з його агентом, думаю, він спокусився. На жаль, в результаті мій президент клубу не захотів цього", – цитує Луческу Calciomercato.

Нагадаємо, 42-річний Буффон з 2001-го захищає кольори Ювентуса, лише сезон 2018/19 Джіджі провів у ПСЖ.

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