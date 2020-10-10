"Приезд Джиджи Буффона в Украину был бы прорывом для Шахтера в кадровом и имиджевом плане. Чем-то похожим на приезд Криштиану Роналду в Ювентус.

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После матча ЛЧ в 2012 году мы общались несколько раз с его агентом, думаю, он соблазнился. К сожалению, в результате мой президент клуба не захотел этого", – цитирует Луческу Calciomercato.

Напомним, 42-летний Буффон с 2001-го защищает цвета Ювентуса, только сезон 2018/19 Джиджи провел в ПСЖ.

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