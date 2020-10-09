Роналдо, Пірло, екс-зірки Шахтаря та лідер Динамо – Луческу сформував символічну збірну гравців, з якими працював
Головний тренер Динамо Мірча Луческу може похизуватися досвідом роботи з футболістами світової величини.
Румунський фахівець дав розгорнуте інтерв'ю для друкованої версії Tuttosport. В Італії Мірча працював з Пізою, Брешією, Реджаною та міланським Інтером. Серед інших питань Луческу сформував символічну збірну з гравців, яких він тренував.
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Відзначимо, що у списку опинилися колишні гравці Шахтаря та навіть динамівець Віталій Миколенко, який зумів вразити Луческу за якихось два місяці співпраці. Ще двох виконавців Мірча включив у резерв – Дугласа Косту та Дієго Сімеоне.
Символічна збірна Луческу:
Голкіпер: Джанлука Пальюка
Захисники: Дзанетті, Бергомі, Ракицький, Миколенко
Півзахисники: Пірло, Фернандінью, Хаджі, Вілліан
Нападники: Баджо, Роналдо
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