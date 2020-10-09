Румунський фахівець дав розгорнуте інтерв'ю для друкованої версії Tuttosport. В Італії Мірча працював з Пізою, Брешією, Реджаною та міланським Інтером. Серед інших питань Луческу сформував символічну збірну з гравців, яких він тренував.

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Відзначимо, що у списку опинилися колишні гравці Шахтаря та навіть динамівець Віталій Миколенко, який зумів вразити Луческу за якихось два місяці співпраці. Ще двох виконавців Мірча включив у резерв – Дугласа Косту та Дієго Сімеоне.

Символічна збірна Луческу:

Голкіпер: Джанлука Пальюка

Захисники: Дзанетті, Бергомі, Ракицький, Миколенко

Півзахисники: Пірло, Фернандінью, Хаджі, Вілліан

Нападники: Баджо, Роналдо

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