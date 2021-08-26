"Залишилось буквально 4 дні. Наскільки я розумію, ситуація така – Луческу хоче максимально розвантажити "баласт". Першими на вихід впевнено стоять Де Пена і Родрігес.

Динамо розкрило відхід двох легіонерів і долю Супряги – "підозріла" фотосесія киян

Перший не продовжив контракт з клубом, і його стосунок до подій зараз "прохолодний". Родрігес взагалі будь-якою ціною хоче піти в клуб з кращими умовами. Ще й хоче піти безкоштовно. Але Салернітана чи Фенербахче навряд потягнуть. Тому Родрігес буде просто "полірувати баночку". Він вже зараз в заявку не потрапляє", – заявив Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Додамо, що Де Пена у поточному сезоні провів 3 матчі, результативними діями не відзначався. У Родрігеса на одну гру більше, але також все "сухо".

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери