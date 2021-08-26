Динамо розкрило відхід двох легіонерів і долю Супряги – "підозріла" фотосесія киян
Динамо провело традиційну передсезонну фотосесію, яка могла натякнути на плани клубу до закриття трансферного вікна.
Для традиційного командного фото запросили далеко не всіх гравців, які встигли виходити на поле у поточному сезоні.
Динамо та ПАОК домовились щодо Сідклея, – ЗМІ
Зокрема, не було Жерсона Родрігеса і Сідклея. Динамо не надало офіційних причин відсутності двох легіонерів, але саме їхні прізвища згадувались у контексті трансферів на вихід. Родрігеса сватали в італійську Салернітану, а Сідклея в грецький ПАОК. Натомість Супряга і Шабанов фотографувались разом з командою.
Нагадаємо, Динамо набрало 13 очок у стартових 5 турах УПЛ і вирвалося на вершину таблиці.
Динамо розгромило Десну: чемпіонський футбол, симпатичний дебют Антюха, невиразний Шкурін і потужний матч Буяльського
Скрін з офіційного сайту Динамо: