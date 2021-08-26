Динамо провело традиційну передсезонну фотосесію, яка могла натякнути на плани клубу до закриття трансферного вікна.

Для традиційного командного фото запросили далеко не всіх гравців, які встигли виходити на поле у поточному сезоні.

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Зокрема, не було Жерсона Родрігеса і Сідклея. Динамо не надало офіційних причин відсутності двох легіонерів, але саме їхні прізвища згадувались у контексті трансферів на вихід. Родрігеса сватали в італійську Салернітану, а Сідклея в грецький ПАОК. Натомість Супряга і Шабанов фотографувались разом з командою.

Нагадаємо, Динамо набрало 13 очок у стартових 5 турах УПЛ і вирвалося на вершину таблиці.

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Скрін з офіційного сайту Динамо: