"Осталось буквально 4 дня. Насколько я понимаю, ситуация такая – Луческу хочет максимально разгрузить "балласт". Первыми на выход уверенно стоят Де Пена и Родригес.

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Первый не продлил контракт с клубом, и его отношение к происходящему сейчас "прохладно". Родригес вообще любой ценой хочет уйти в клуб с лучшими условиями. Еще и хочет уйти бесплатно. Но Салернитана или Фенербахче вряд ли потянут. Поэтому Родригес будет просто "полировать баночку". Он уже сейчас в заявку не попадает", – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Добавим, что Де Пена в текущем сезоне провел 3 матча, результативными действиями не отличался. У Родригеса на одну игру больше, но также все "сухо".

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