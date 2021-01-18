Як відомо, кияни могли втратити одного із спаринг-партнерів в ОАЕ. Солігорському Шахтарю, як і всім білоруським клубам з держпідтримкою, заборонили проводити збори закордоном.

Динамо може втратити спаринг-партнера – білоруським клубам з держпідтримкою заборонили закордонні збори

За інформацією телеграм-каналу Динамо Київ Inside, у клубі Романа Григорчука "біло-синіх" запевнили, що Шахтар готується до вильоту в ОАЕ. Відповідно, заплановані товариські поєдинки теж мають відбутись.

Зауважимо, окрім спарингу із солігорськими "гірниками", Динамо ще проведе три контрольні матчі: із Легією (сьогодні, 18 січня, о 15:00), з Аджманом (22 січня о 16:15) та ще одним клубом, назву якого повідомлять пізніше.

Луческу в Динамо надовго: з яким багажем кияни вилетіли на перші зимові збори