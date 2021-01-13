"Влітку клуб не робив трансферів. Так, повернувся в команду Денис Гармаш, ми підписали Володимира Костевича. На мою думку, команда перебуває на високому рівні, молоді футболісти мають гарний потенціал.

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Якщо говорити про придбання центральних захисників, то я вважаю, що Забарний, Миколенко, Попов дуже хороші і можуть в майбутньому посилити європейські топ-клуби. Наприклад Забарний, йому лише 18, а у нього є досвід виступів у Лізі чемпіонів, він говорить англійською, він комунікабельний, а також у нього хороші фізичні дані.

Зараз важливо мати гравців, які швидко адаптуються під тактичні ідеї головного тренера. Якщо говорити про центр поля, там у команди є непогана трійка півзахисників – Сидорчук, Шапаренко, Буяльський. Я не знаю, чи є гроші у керівництва, щоб інвестувати в футболістів, які будуть явно сильнішими, ніж ті, які є зараз. Я вважаю, що Динамо потрібно підсилювати склад лише у тому випадку, якщо хтось з основних гравців покине команду", – сказав Лонго у коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, Лонго покинув Динамо 5 січня, пропрацювавши у київському клубі півроку. У тренерському штаб Мірчі Луческу він виконував обов'язки тренера з фізпідготовки, а також відповідав за вирішення проблем футболістів з м'язовими ушкодженнями.

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