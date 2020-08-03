toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ІГОР СУРКІС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Суркіс пояснив, за яких умов не відпустить гравців Динамо до збірної України

11:37 -
Суркіс пояснив, за яких умов не відпустить гравців Динамо до збірної України
Ігор Суркіс / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився думкою щодо виклику гравців київського клубу до збірної України.

"Сьогодні Динамо готує гравців для збірної. Ми і Шахтар – два основних джерела для збірних різних вікових груп. А часом з нами поводяться, ніби ми щось їм винні. Так я їм нічого не винен. Взагалі нічого не винен. Я повинен своїй країні, громадянам.

Блохін покинув збірну України через 2 хвилини після нашої розмови, – Суркіс

Я повинен діяти за регламентом. Якщо мені кажуть, що 25-26 серпня – матч за Суперкубок, а потім в період 5-6 днів я повинен віддати своїх гравців до збірної, тому що вони так хочуть, то я їх не віддам. Не потрібно звинувачувати мене в тому, що я не патріотично ставлюся до своєї країни.

Я прекрасно ставлюся до Андрія Шевченка. Він довго грав у Динамо, потім я його дуже важко забирав з Челсі до Києва. Це символ, легенда. Так вийшло, що сьогодні Шевченко працює в збірній. Він виконує свою роботу дуже якісно.

Суркіс: Сьомін міг би працювати в Динамо і до сьогодні, якби не виявився таким тюхтієм

Так, іноді мені хочеться, щоб більше футболістів Динамо грали у збірній. Мені здається, що мій гравець нічим не слабший за інших. Але за результат відповідає Шевченко, і він повинен ставити того, хто на сьогоднішній день принесе користь, як кажуть, нашій національній дружині.

Однак він, запрошуючи футболістів, повинен зателефонувати клубному тренеру, узгодити графік. У нас прийшов новий тренер, ми проведемо дві зустрічі, а потім на 12-14 днів повинні віддати футболістів до збірної. Не в терміни УЄФА і ФІФА. А зарплату гравцям плачу я", – підкреслив Суркіс в інтерв'ю телеканалу 112.

"Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна

blog_ava
Капелло назвав італійця, який виграє "Золотий м'яч" – його тренує Фонсека
07:30
2043
Теги
Ігор Суркіс Андрій Андрій Шевченко Динамо Динамо Україна Україна
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
19
хв
Металіст 1925
19:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук