Суркіс пояснив, за яких умов не відпустить гравців Динамо до збірної України

"Сьогодні Динамо готує гравців для збірної. Ми і Шахтар – два основних джерела для збірних різних вікових груп. А часом з нами поводяться, ніби ми щось їм винні. Так я їм нічого не винен. Взагалі нічого не винен. Я повинен своїй країні, громадянам.

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Я повинен діяти за регламентом. Якщо мені кажуть, що 25-26 серпня – матч за Суперкубок, а потім в період 5-6 днів я повинен віддати своїх гравців до збірної, тому що вони так хочуть, то я їх не віддам. Не потрібно звинувачувати мене в тому, що я не патріотично ставлюся до своєї країни.

Я прекрасно ставлюся до Андрія Шевченка. Він довго грав у Динамо, потім я його дуже важко забирав з Челсі до Києва. Це символ, легенда. Так вийшло, що сьогодні Шевченко працює в збірній. Він виконує свою роботу дуже якісно.

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Так, іноді мені хочеться, щоб більше футболістів Динамо грали у збірній. Мені здається, що мій гравець нічим не слабший за інших. Але за результат відповідає Шевченко, і він повинен ставити того, хто на сьогоднішній день принесе користь, як кажуть, нашій національній дружині.

Однак він, запрошуючи футболістів, повинен зателефонувати клубному тренеру, узгодити графік. У нас прийшов новий тренер, ми проведемо дві зустрічі, а потім на 12-14 днів повинні віддати футболістів до збірної. Не в терміни УЄФА і ФІФА. А зарплату гравцям плачу я", – підкреслив Суркіс в інтерв'ю телеканалу 112.

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