Луческу, Фернандінью, Вілліан та інші: як легенди Шахтаря вітали "гірників" з чемпіонством

Привітати свою колишню команду з золотими медалями чемпіонату України не забули і екс-зірки донецького клубу.

Донецький Шахтар продовжує святкувати дострокове чемпіонство в українській Прем'єр-лізі. З четвертим поспіль тріумфом команду вітають віддані фанати, колишні гравців та тренери.

Каштру виділив головну проблему Шахтаря після здобуття чемпіонства

Так "гірники" виклали на своєму YouTube-каналі відповідний ролик, де серед інших Луїша Каштру і його підопічних особисто привітали: екс-тренери Паулу Фонсека і Мірча Луческу, колишні легіонери Луїс Адріано, Едуардо, Фернандінью, Дуглас Коста, Генріх Мхітарян, Вілліан та Томаш Хюбшман, а також український гімнаст Олег Верняєв та популярний телеведучий Андрій Бедняков.

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