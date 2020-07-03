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Луческу, Фернандінью, Вілліан та інші: як легенди Шахтаря вітали "гірників" з чемпіонством

3 липня 18:10 - Читать на русском
Луческу, Фернандінью, Вілліан та інші: як легенди Шахтаря вітали "гірників" з чемпіонством
Шахтар / ФК Шахтар

Привітати свою колишню команду з золотими медалями чемпіонату України не забули і екс-зірки донецького клубу.

Донецький Шахтар продовжує святкувати дострокове чемпіонство в українській Прем'єр-лізі. З четвертим поспіль тріумфом команду вітають віддані фанати, колишні гравців та тренери.

Каштру виділив головну проблему Шахтаря після здобуття чемпіонства

Так "гірники" виклали на своєму YouTube-каналі відповідний ролик, де серед інших Луїша Каштру і його підопічних особисто привітали: екс-тренери Паулу Фонсека і Мірча Луческу, колишні легіонери Луїс Адріано, Едуардо, Фернандінью, Дуглас Коста, Генріх Мхітарян, Вілліан та Томаш Хюбшман, а також український гімнаст Олег Верняєв та популярний телеведучий Андрій Бедняков.

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3 липня
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Теги
Вілліан Шахтар Шахтар Паулу Паулу Фонсека Відеоновини Луїш Луїш Каштру Дуглас Дуглас Коста Мірча Мірча Луческу Едуардо Фернандінью Томаш Томаш Хюбшман Генріх Генріх Мхітарян Луїс Луїс Адріано
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