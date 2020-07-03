Луческу, Фернандиньо, Виллиан и другие: как легенды Шахтера поздравляли "горняков" с чемпионством

Поздравить свою бывшую команду с золотыми медалями чемпионата Украины не забыли и экс-звезды донецкого клуба.

Донецкий Шахтер продолжает праздновать досрочное чемпионство в украинской Премьер-лиге. С четвертым подряд триумфом команду приветствуют преданные фанаты, бывшие игроки и тренеры.

Каштру выделил главную проблему Шахтера после завоевания чемпионства

Так "горняки" выложили на своем YouTube-канале соответствующий ролик, где среди прочих Луиша Каштру и его подопечных лично поздравили: экс-тренеры Паулу Фонсека и Мирча Луческу, бывшие легионеры Луис Адриано, Эдуардо, Фернандиньо, Дуглас Коста, Генрих Мхитарян, Виллиан и Томаш Хюбшман, а также украинский гимнаст Олег Верняев и популярный телеведущий Андрей Бедняков.

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