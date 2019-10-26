Луческу порівняв український та російський чемпіонати

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу розповів, який з чемпіонатів – український чи російський – вважає сильнішим на даний момент.

"Раніше український чемпіонат був сильнішим. Українські команди вигравали всі матчі, навіть товариські. А нині так з російськими клубами. На футбол впливає економіка. Російські команди кращі, тому що там більші інвестиції. Як внутрішні, так і зовніші. Біля них найбагатші власники, дійшло навіть до того, що президент Чечні підтримує футбольний клуб безпосередньо. З цієї точки зору футбол в Росії побудований краще. Вони також поліпшили інфраструктуру, побудували стадіони, які добре відвідуються.

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Інфраструктура ж в Україні на дуже низькому рівні. Крім Ріната Ахметова немає людей, готових інвестувати в футбол. А якщо вони і є, то їх дуже мало. Раніше було більше інвесторів: Коломойський, президенти Металіста і Чорноморця, Суркіс. Тоді багато російських тренерів приїжджало в Україну – Сьомін, Газзаєв. Були й іноземці на кшталт Рамоса чи тренера донецького Металурга.

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Колись український чемпіонат був в топ-5 або топ-6 серед європейських першостей. Зараз потрібно чекати. Але я впевнений, що все налагодиться. Українці дуже люблять футбол, так що ті часи ще повернуться, будуть топові команди, які почнуть виступати у Лізі чемпіонів.

В України дуже сильна збірна. Також вважаю, що український чемпіонат повинен повернутися до системи з 16 команд, оскільки гідних команд залишилося дуже мало", – розповів Луческу у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, Луческу очолював донецький Шахтар протягом 12 років – з 2004 по 2016 рік. Також румунський фахівець працював головним тренером Зеніта та збірної Туреччини.

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