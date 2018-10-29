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Лучано Лучи: Комитет арбитров ФФУ отреагирует на ошибку Бойко

20 октября 16:03 172 Читати українською
Лучано Лучи: Комитет арбитров ФФУ отреагирует на ошибку Бойко
Сергей Бойко / соцсети

Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи прокомментировал действия арбитра матча Шахтер – Десна Сергея Бойко.

"60 минута – чистая ошибка арбитра, который отменил вторую желтую карточку Коберидзе. Этот игрок откровенно нарушал правила. К тому же, его фолы на 34-й и 49-й минутах также заслуживали предупреждений.

Бойко после неоднозначного судейства в матче Шахтер – Десна назначил себя на игру Киевской области, – СМИ

Я не могу понять решение рефери отозвать желтую карточку Коберидзе и показать ее Браткову. Конечно же, комитет отреагирует на эту ошибку Бойко", – передает слова Лучи "Футбол 1".

Шахтер – Десна: Кайоде получил спорную красную карточку – перед этим Бойко отменил удаление игрока гостей

Напомним, в матче 12 тура чемпионата Украины между Шахтером и Десной главный арбитр матча Сергей Бойко отличился неоднозначными действиями.

Украина12 тур

Шахтер - Десна: Пятница 19 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
1 : 0
Десна
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Шахтер Шахтер Арбитры Комитет арбитров ФФУ Сергей Бойко Сергей Бойко Шахтер - Десна Лучано Луччі
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