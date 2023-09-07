"Коноплянка був у Юрія Кевлича у кропивницькому Олімпіку. Ми тоді їздили на турнір в Олександрію командою 1990-го року народження, де й помітили Євгена.

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Він грав проти Петрова, а я ставив на нього одного по троє гравців, казав: "Уважно, цей може втекти та забити". Дуже хороший гравець вже тоді був: швидкість, удар, бачення поля...

Я його й запросив до Динамо, але батьки не захотіли йти. Вони сказали, що збираються у Москву, чи то в Спартак, чи ще кудись... Проте потім, коли пройшов час і він опинився у заявці Дніпра, я побачив, що він насправді не 1990 року народження (Євген народився у 1989-му, – прим.). Тоді я й зрозумів, чому насправді його батьки відмовилися", – розповів Величко в інтерв'ю Sport-Express.

Нагадаємо, нещодавно Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік.

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