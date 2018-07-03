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Льов залишиться у збірній Німеччини попри провал на ЧС-2018

14:48 832 Читать на русском
Льов залишиться у збірній Німеччини попри провал на ЧС-2018
Йоахім Льов / Фото з соцмереж

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов не планує залишати команду.

Йоахім Льов прийняв рішення продовжити співпрацю зі збірною Німеччини, повідомляє видання Bild.

Президент німецького футбольного союзу висловив підтримку наставнику після поразки від команди з Південної Кореї (0:2) в заключному турі групового етапу ЧС-2018, що також вплинуло на рішення тренера.

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За інформацією видання, перед збірною Німеччини буде поставлена задача перемоги на чемпіонаті Європи-2020.

Нагадаємо, Німеччина посіла четверте місце в групі з Мексикою, Швецією і Південною Кореєю, вперше в своїй історії не вийшовши в плей-офф чемпіонату світу.

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Теги
ЧС 2018 Йоахім Льов Йоахім Льов Головне Німеччина Німеччина
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