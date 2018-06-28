"Нехай плачуть німці!": реакція світових ЗМІ на виліт Німеччини з ЧС-2018 – Кроос як жертва насмішок

Збірна Німеччини стала головним героєм провідних ЗМІ планети після свого сенсаційного вильоту з ЧС-2018. "Футбол 24" зібрав найбільш яскраву реакцію європейських та південноамериканських видань.

Найбільше Бундестім, звісно, дісталось від німецької преси, яка нещадно розкритикувала команду Льова за ганебний виступ на ЧС-2018. Bild, зокрема, обіграв поразку Манншафт від Південної Кореї з неймовірною перемогою Німеччини над Бразилією у півфіналі ЧС-2014. "Немає слів", – повторює популярне видання на своїй першій шпальті, однак вже з іншим підтекстом.

ЧС-2018 Південна Корея – Німеччина: падіння чемпіона – Бундестім програв азіатам і безславно покинув Мундіаль

"Кубок світу – кошмар! Німеччина зганьбилась у матчі з Південною Кореєю. Це наше найбільш принизливе фіаско в історії чемпіонатів світу. Вперше Бундестім не зуміла подолати груповий етап", – пише у розпачі Bild.

Авторитетний Kicker також не приховував розчарування сенсаційним вилітом Німеччини з турніру, зобразивши на своїй обкладинці падіння кубка світу. "Історичний виліт", – пише видання, запитуючи про доцільність перебування Льова біля керма Манншафт після російської трагедії.

Die Welt, називаючи ранній виліт збірної Німеччини з ЧС-2018 "історичним нещастям", просто знищує Льова та його підопічних. "Від них вимагалось обіграти маленьку Південну Корею, щоб вийти у плей-офф. Натомість Бундестім спровокувала найбільше фіаско у своїй історії. Як тепер бути з Льовом?", – запитує видання у своїх читачів.

Der Tagesspiegel вважає, що збірна Німеччини просто "потонула" і команді потрібна перебудова. "Нас побили та опустили на землю", – зазначає видання, також піддаючи сумніву майбутнє Льова, якого називають головним винуватцем поразки від Південної Кореї.

Інші європейські ЗМІ також були вражені сенсаційною перемогою Південної Кореї над Німеччиною, а дехто, як, наприклад, La Gazzetta dello Sport, пояснював виліт Манншафт давнім прокляттям турніру.

"Німеччина їде додому. Прокляття Мундіалю, коли чинний чемпіон не виходить з групи, зробило свою справу. Південна Корея безжалісно ліквідувала команду Льова", – пише провідний італійський спортивний ЗМІ.

France Football вважає, що "неймовірний виліт" німців стане окрасою книжок про Кубок світу. "Це якась фантастика. Чинний чемпіон програє азійській збірній та припиняє боротьбу вже на стадії групового етапу. Про це не забудуть ніколи", – зазначає легендарне французьке видання.

Дуже креативно підійшли до опису німецького фіаско в Барселоні. Першу шпальту місцевого видання Mundo Deportivo прикрасив заголовок "історичний капут". Каталонський ЗМІ згадує про знамените прокляття, але головним винуватцем невдачі Бундестім називає Льова, який, як і Дель Боске після ЧС-2010, вперто не хотів помічати завершення циклу своєї команди.

А ось у Південній Америці безмежно раділи провалу збірної Німеччини. Бразильські та аргентинські ЗМІ відверто святкували поразку Манншафт, яка свого часу змусила страждати "селесао" і "альбіселесте".

Ole називає поразку німців від Південної Кореї першим великим фіаско Мундіалю. "Всесвітній землетрус. Німеччина, проявивши свою немічність, поступилась Південній Кореї та відправляється додому. Завершилась золота ера в історії німецького футболу, яка розпочалась ще у 2006 році. Нехай плачуть німці!", – пише аргентинське видання про збірну, яка у фіналі ЧС-2014 обіграла Мессі та Ко.

Натомість бразильський портал Lance вирішив позловтішатись над Тоні Кроосом, пригадавши хавбеку збірної Німеччини його контроверсійне привітання у Твітттері з 2017 роком. Тоді, нагадаємо, футболіст використав прапори Німеччини та Бразилії замість цифр 1 та 7, щоб потролити "селесао", яку Бундестім розбила на ЧС-2014 з ганебним рахунком (7:1). Тут все зрозуміло і без перекладу...

Льов винен у провалі Німеччини, але справа не в Сане. Головні причини ганебного вильоту Бундестім з ЧС-2018