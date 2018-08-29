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Льов викликав Сане у збірну Німеччини на матчі проти Франції та Перу

17:44 317 Читать на русском
Льов викликав Сане у збірну Німеччини на матчі проти Франції та Перу
Лерой Сане / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов оголосив заявку команди на матчі проти Франції та Перу.

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане отримав виклик в національну збірну Німеччини, повідомляє прес-служба Німецького футбольного союзу. Окрім того, Йоахім Льов вперше викликав у табір команди захисників Тільйо Керера (ПСЖ) і Ніко Шульца (Хоффенхайм), а також півзахисника Кая Хавєрца (Байєр).

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Заявка збірної Німеччини на матчі проти Франції та Перу:

Воротарі: Мануель Нойєр, Марк-Андре тер Штеген;

Захисники: Матс Хуммельс, Йозуа Кімміх, Ніклас Зюле, Жером Боатенг, Тільйо Керер, Антоніо Рюдігер, Маттіас Гінтер, Йонас Хектор, Ніко Шульц, Джонатан Та;

Півзахисники: Юліан Брандт, Кай Хавєрц, Юліан Дракслер, Тоні Кроос, Ілкай Гюндоган, Лерой Сане, Леон Горецка;

Нападники: Томас Мюллєр, Марко Ройс, Тімо Вернер, Нільс Петерсен.

Збірна Німеччини зіграє з командою франції в рамках Ліги націй 6 вересня. Товариський матч зі збірною Перу німці проведуть 9 вересня.

Льов винен у провалі Німеччини, але справа не в Сане. Головні причини ганебного вильоту Бундестім з ЧС-2018

Теги
Німеччина Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов Лерой Сане Лерой Сане
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