Перші фото офіційного м'яча Ліги націй, від яких уже бомбить в Росії

У мережі з'явилися світлини м'яча, яким гратимуть європейські національні збірні в новому турнірі під егідою УЄФА – Лізі націй. Щоправда, дизайн нового м'яча подобається далеко не всім.

М'яч виготовила німецька компанія Adidas, яка взяла за основу панельний дизайн офіційного м'яча ЧС-2018 Telstar 18.

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Головний його "мотив" – біло-срібний фон, на котрий також нанесуть різнокольорові елементи дизайну. Уважні користувачі, проте, помітили, що на м'ячі найбільше синьо-жовтих барв. Це вже викликало цікаву реакцію російських уболівальників:

"Мені одному ввижаються прапори України?", "Судячи з кількості прапорів, у Лізі націй грає збірна від кожної області України", "Здавалося б, до чого тут Україна" та багато інших подібних коментарів можна знайти на популярних спортивних ресурсах РФ.

Відзначимо, що офіційний м'яч Ліги націй невдовзі надійде в продаж. Ціна нового витвору Adidas – 150 євро. Нагадаємо, збірна України стартує в новому турнірі вже 6 вересня виїзним матчем проти чехів.