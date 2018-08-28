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Перші фото офіційного м'яча Ліги націй, від яких уже бомбить в Росії

16:20 2409 Читать на русском
Перші фото офіційного м'яча Ліги націй, від яких уже бомбить в Росії
Ліга націй УЄФА / офіційний сайт УЄФА

У мережі з'явилися світлини м'яча, яким гратимуть європейські національні збірні в новому турнірі під егідою УЄФА – Лізі націй. Щоправда, дизайн нового м'яча подобається далеко не всім.

М'яч виготовила німецька компанія Adidas, яка взяла за основу панельний дизайн офіційного м'яча ЧС-2018 Telstar 18.

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Головний його "мотив" – біло-срібний фон, на котрий також нанесуть різнокольорові елементи дизайну. Уважні користувачі, проте, помітили, що на м'ячі найбільше синьо-жовтих барв. Це вже викликало цікаву реакцію російських уболівальників:

"Мені одному ввижаються прапори України?", "Судячи з кількості прапорів, у Лізі націй грає збірна від кожної області України", "Здавалося б, до чого тут Україна" та багато інших подібних коментарів можна знайти на популярних спортивних ресурсах РФ.

Відзначимо, що офіційний м'яч Ліги націй невдовзі надійде в продаж. Ціна нового витвору Adidas – 150 євро. Нагадаємо, збірна України стартує в новому турнірі вже 6 вересня виїзним матчем проти чехів.

Ліга націй1 тур

Чехія - Україна: Четвер 06 вересня 2018

Чехія
до матчу
9
дн
:
3
год
:
54
хв
Україна
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Теги
Telstar 18 Чехія - Україна Україна Україна Ліга націй
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