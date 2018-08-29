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Лёв вызвал Сане в сборную Германии на матчи против Франции и Перу

17:48 22 Читати українською
Лёв вызвал Сане в сборную Германии на матчи против Франции и Перу
Лерой Сане / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв огласил заявку команды на матчи против Франции и Перу.

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане получил вызов в национальную сборную Германии, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза. Кроме того, Йоахим Лев впервые вызвал в расположение команды защитников Тильйо Керера (ПСЖ) и Нико Шульца (Хоффенхайм), а также полузащитника Кая Хаверца (Байер).

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Заявка сборной Германии на матчи против Франции и Перу:

Вратари: Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген;

Защитники: Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле, Жером Боатенг, Тило Керер, Антонио Рюдигер, Матиас Гинтер, Йонас Хектор, Нико Шульц, Джонатан Да;

Полузащитники: Юлиан Брандт, Кай Хаверц, Юлиан Дракслер, Тони Кроос, Илкай Гюндоган, Лерой Сане, Леон Горецка;

Нападающие: Томас Мюллер, Марко Ройс, Тимо Вернер, Нильс Петерсен.

Сборная Германии сыграет с командой Франции в рамках Лиги наций 6 сентября. Товарищеский матч со сборной Перу немцы проведут 9 сентября.

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